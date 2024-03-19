سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان

تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات، منخفض اول بدأ بالامس ويستمر لغاية مساء الغد و يحمل معه امطارا غزيرة احيانا، ومنخفض ثانٍ بين ليل الخميس والجمعة وقد يستمر لغاية صباح الاثنين المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ : غير مستقر غائم وممطر بغزارة مع برق ورعد فيما تتساقط الثلوج على ال ١٦٠٠متر

- الرياح : جنوبية غربية قرية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء : غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار احياناً فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٨٠٠متر تنحسر الامطار ليلاً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.



الخميس : مستقر نسبياً نهاراً وتعود الامطار عصراً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.