سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان

يؤثر على لبنان منخفض جويّ أوّل بدأ الأمس ويستمر لغاية مساء اليوم، حاملًا معه تساقطًا للأمطار الغزيرة احيانًا وبردًا وثلوجًا على الجبال العالية اجمالًا.



أمّا المنخفض الثانٍي، فيؤثّر على لبنان، بين ليل الخميس والجمعة.



كما يؤثّر منخفض ثالث، بين بعد ظهر الاحد وصباح الثلاثاء، مع تساقط الامطار المتفاوتة الحدة.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠

- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار احيانًا فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٨٠٠متر تنحسر الامطار ليلًا،

- الرياح: جنوبية غربية قرية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الخميس:

مستقر نسبيًا نهارًا وتعود الامطار عصرًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠0 فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.



الجمعة:

غير مستقر غائم وممطر احيانًا مع برق ورعد الـ١٥٠٠متر تنحسر الامطار ليلًا، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٧ ساحلًا وبين ٣ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.