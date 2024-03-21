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سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...
حال الطقس
2024-03-21 | 02:52
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سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...
تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجويّة، ولن يشهد الطقس استقرارًا تامًا قبل يوم الاربعاء المقبل.
أمّا بالنسبة الى طقس اليوم، فسيكون في النهار مستقرًا، قبل ان يتأثر بمنخفض ثانٍ بين مساء اليوم وظهر السبت، ومنخفض ثالث من بعد ظهر يوم الاحد والثلاثاء، حيث تكون الامطار متفاوتة الحدة بين يوم وآخر.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : غائم مستقر نسبياً نهاراً وتعود الامطار عصراً وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٠٠٠متر ليلاً
- الرياح : جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الجمعة:
غير مستقر، بارد غائم وممطر احيانا مع برق ورعد الـ ١٥٠٠متر تنحسر الامطار ليلاً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.
السبت:
متقلب مع احتمال امطار محلية لغاية الظهر، وتتساقط ثلوج خفيفة على الـ ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
المنخفضات
الجويّة
تسيطر
لبنان...
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
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