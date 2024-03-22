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كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-03-22 | 01:01
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كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
يتأثر لبنان بمنخفض جوي يستمر لغاية ظهر غد السبت، يترافق مع أمطار متفرقة وتدن ملحوظ بدرجات الحرارة وثلوج خفيفة على الجبال، فيما يتحول الطقس الى متقلب لغاية مساء الاثنين مع احتمال امطار محلية ولا عودة للاستقرار التام قبل الاربعاء المقبل.
تفاصيل طقس الجمعة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على الـ١٠٠٠
- الجوّ: غير مستقر، بارد غائم وممطر احيانا مع ثلوج على الـ١٥٠٠متر
- الرياح: جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
-السبت: غير مستقر مع امطار محلية لغاية الظهر ليستقر الطقس تدريجياً وتتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠متر. الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على ارتفاع الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
-الاحد: متقلب دون امطار قبل الظهر لتعود خلال فترة بعد الظهر بشكل محلي انما شرق البلاد وعلى الجبال مع زخات ثلجية على ارتفاع الـ١٩٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيف شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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حال الطقس
سيكون
الشعانين؟
سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...
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