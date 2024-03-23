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طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
حال الطقس
2024-03-23 | 03:16
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طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ
ينكفئ ظهر اليوم المنخفض الجوي ويتحول الطقس الى متقلب لغاية ليل الاحد مع احتمال أمطار محلية، فيما سيؤثر بشكل ضعيف على لبنان منخفض جوي آخر متمركز فوق البحر الاسود، ويؤدي الى طقس غير مستقر وبعض الامطار المحلية ورياح قوية، على أن يعود الاستقرار التام في الأحوال الجوية الاربعاء المقبل.
تفاصيل طقس اليوم السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على الـ١٠٠٠
- الجوّ: غير مستقر، بارد غائم وممطر احيانا مع ثلوج على الـ١٥٠٠متر
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ /س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
-الاحد: متقلب دون امطار قبل الظهر لتعود خلال فترة بعد الظهر بشكل محلي انما شرق البلاد وعلى الجبال مع زخات ثلجية على ١٩٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة
شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
-الاثنين: غائم مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية وتتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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