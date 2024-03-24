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طقس متقلب حتى الثلاثاء...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-03-24 | 03:12
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طقس متقلب حتى الثلاثاء...
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طقس متقلب حتى الثلاثاء...

يؤثر طقس متقلب على لبنان ظهر اليوم ولغاية الثلاثاء، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

 

ويعود الاستقرار التام الاربعاء ولأيّام عديدة، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

 

ويُشار الى احتمال تساقط امطار، بعد ظهر الجمعة المقبل.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي:  ١٠ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٧ بقاعًا وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم بسحب عالية احتمال امطار محلية بدءا من الظهر وما بعد تتركز جبلاً وشرقاً

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

 

الاثنين:

غائم مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية وتتساقط ثلوج خفيفة على الـ ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح  جنوبية غربية معتدلة خصوصًا شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

 

الثلاثاء:

غائم جزئيًا ومتقلب واحتمال خفيف لتساقط الأمطار المحلية، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية قوية خصوصًا شمالًا وبقاعًا وسرعتها بين ٤٠ و ٨٥كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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