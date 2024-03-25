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طقس مستقر بعد الاربعاء...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-03-25 | 02:51
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طقس مستقر بعد الاربعاء...
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طقس مستقر بعد الاربعاء...

يسيطر طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية على لبنان، لغاية الثلاثاء، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

ويعود الاستقرار التام الاربعاء، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ويُشار إلى احتمال تساقط بعض الامطار بعد ظهر الجمعة والسبت المقبلين.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٢ بقاعًا وبين ٤ و ١٠ على الـ١٠٠٠متر
- الجوّ: غائم مع احتمال بعض الامطار المحلية وتتساقط ثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠متر
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: متوسط يسوء جبلًا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الثلاثاء
غائم جزئيًا ومتقلب واحتمال ضئيل تساقط أمطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ١٠ و ١٧ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية قوية خصوصًا شمالًا وبقاعًا وسرعتها بين ٤٠ و ٨٥كم/س.

الاربعاء
مستقر غائم جزئيًا الى غائم والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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حال الطقس

مستقر

الاربعاء...

طقس متقلب حتى الثلاثاء...
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