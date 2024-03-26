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استقرار تام والحرارة فوق معدلاتها الموسمية... اليكم طقس اليومين المقبلين
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-03-26 | 02:29
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استقرار تام والحرارة فوق معدلاتها الموسمية... اليكم طقس اليومين المقبلين
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. ومن المتوقع أن يعود الاستقرار التام يوم غد الاربعاء، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة الخميس لتتخطى المعدلات الموسمية.
تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و٢١ ساحلا وبين ٦ و١٨ بقاعاً وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠
- الجوّ: غائم مع احتمال ضئيل لبعض الامطار المحلية
- الرياح: شمالية غربية قوية شمالاً وبقاعاً وسرعتها بين ٤٠ و٨٥ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
-الاربعاء: مستقر غائم جزئيا الى غائم والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و٢٤ ساحلا وبين ٦ و٢١ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
-الخميس: مستقر مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٧ ساحلا وبين ٨ و٢٥ بقاعاً وبين ١١ و٢٣ على الـ١٠٠٠، فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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