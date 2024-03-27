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ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-03-27 | 01:50
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ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس
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ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءًا من الخميس

يؤثّر طقس مستقر على لبنان ويترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءاً من الخميس.

ويتقلب الطقس بين عصر الجمعة والسبت مع احتمال خفيف في تساقط بعض الامطار، في الداخل وجبلًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٦ و ٢١ بقاعًا وبين ٩ و ١٩ على الـ١٠٠٠متر
- الجوّ: غائم ودافئ نهارًا ومغبر قليلًا
- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس:
مستقر مشمس ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٥ بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة:
مستقرغائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٥ بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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