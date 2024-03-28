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طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-03-28 | 03:05
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طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة
يسيطر طقس مستقر على لبنان ويترافق مع ارتفاع إضافيّ في درجات الحرارة، لتصبح فوق المعدلات الموسمية.
ويتقلب الطقس بين عصر الجمعة والسبت مع احتمال خفيف في تساقط بعض الأمطار، في الداخل وجبلًا.
وفي تفاصيل طقس
اليوم
والأيّام المقبلة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٥ بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مشمس
- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الجمعة:
مستقر قليل السحب ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٥ بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
السبت:
متقلب السحب تتكاثر نهارًا جبلًا وشرقًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٥ بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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