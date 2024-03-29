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طقس مستقر والحرارة فوق المعدلات الموسمية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-03-29 | 02:49
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طقس مستقر والحرارة فوق المعدلات الموسمية
يؤثر طقس مستقر على لبنان ويترافق مع بقاء الحرارة فوق المعدلات الموسمية. يتقلب الطقس قليلاً بين عصر الجمعة والسبت مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار في الداخل وجبلاً فقط.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر
- الجوّ : غائم اجمالا
- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٦٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت : مشمس ساحلا متقلب وتتكاثر السحب نهارا جبلاً وشرقاً ومغبر قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الاثنين : مستقر قليل السحب وينكفئ الغبار قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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