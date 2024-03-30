طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان طقس مستقر مع بقاء الحرارة فوق المعدلات الموسمية، ثمّ يتقلب الطقس من بعد ظهر اليوم مع احتمال تساقط الامطار في الداخل وعلى الجبال.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ : مشمس ساحلا متقلب وتتكاثر السحب نهارا جبلاً وشرقاً

- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الاثنين : مستقر قليل السحب وينكفئ الغبار قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٨ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الثلاثاء : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٨ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١١ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.