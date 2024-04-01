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درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-01 | 02:21
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درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
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درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟

طقس مستقر ودافئ يؤثر على لبنان

ما زال تدفق الكتل الشرقية الجافة والحارة فوق منطقتنا يؤدي الى طقس مستقر ودافئ جداً يؤثر على لبنان ولأيام عدة ويترافق مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية قبل أن تنخفض أواخر الأسبوع.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس ومغبر قليلا مع سحب عالية
- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر قليل السحب وينكفئ الغبار قليلاً. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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