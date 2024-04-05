الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-04-05 | 01:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
ما زال الطقس المستقر يؤثر على لبنان مصحوبا بكتل مغبرة دافئة، فيما درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لتعود وتنخفض غدا وتتمحور حول معدلاتها. وتعود الأمطار بشكل متفرق بين ظهر الأحد والخميس من الأسبوع المقبل مع تساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية وبرق ورعد.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مشمس يتحول الى غائم جزئيا مساء مع تشكل الضباب
- الرياح: شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، وبين ٤ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأحد:
الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية بدءاً من بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
لبنان
الحرارة
أمطار
طقس مستقر لغاية الجمعة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-03
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
حال الطقس
2024-04-03
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
0
حال الطقس
2024-03-28
طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة
حال الطقس
2024-03-28
طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-03-30
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2024-03-30
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...
0
حال الطقس
2024-03-29
طقس مستقر والحرارة فوق المعدلات الموسمية
حال الطقس
2024-03-29
طقس مستقر والحرارة فوق المعدلات الموسمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-04
طقس مستقر لغاية الجمعة...
حال الطقس
2024-04-04
طقس مستقر لغاية الجمعة...
0
حال الطقس
2024-04-03
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
حال الطقس
2024-04-03
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
0
حال الطقس
2024-04-02
الطقس يبقى على استقراره في الايام المقبلة..
حال الطقس
2024-04-02
الطقس يبقى على استقراره في الايام المقبلة..
0
حال الطقس
2024-04-01
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
حال الطقس
2024-04-01
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:25
أطباء بلا حدود: إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة
أخبار دولية
15:25
أطباء بلا حدود: إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة
0
منوعات
2023-08-09
عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)
منوعات
2023-08-09
عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)
0
أمن وقضاء
13:02
الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية
أمن وقضاء
13:02
الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية
0
أخبار دولية
16:34
منظمة أوبن آرمز تعلّق مهام إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر
أخبار دولية
16:34
منظمة أوبن آرمز تعلّق مهام إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
0
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
0
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
4
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
5
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
6
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
8
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More