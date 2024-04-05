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درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-05 | 01:14
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درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
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درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

ما زال الطقس المستقر يؤثر على لبنان مصحوبا بكتل مغبرة دافئة، فيما درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لتعود وتنخفض غدا وتتمحور حول معدلاتها. وتعود الأمطار بشكل متفرق بين ظهر الأحد والخميس من الأسبوع المقبل مع تساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية وبرق ورعد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مشمس يتحول الى غائم جزئيا مساء مع تشكل الضباب
- الرياح: شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، وبين ٤ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية بدءاً من بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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