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الأمطار تعود من جديد... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-04-06 | 01:11
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الأمطار تعود من جديد... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
ما زال طقس مستقر يؤثر على لبنان اليوم مع انخفاض الحرارة لتعود وتتمحور حول معدلاتها. وستبدأ كتل هوائية بادرة قليلًا ورطبة بالتاثير على لبنان بين بعد ظهر غد الاحد والخميس من الاسبوع القادم تؤدي الى طقس غير مستقر، وامطار رعدية تشتد احيانًا خاصة بعد ظهر الاثنين والثلاثاء وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٢ بقاعًا وبين ٨ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب احتمال زخات مطر خفيف بعد الظهر خاصة على المرتفعات
- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد: غير مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، وتتساقط امطار محلية بعد الظهر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الاثنين: غير مستقر خاصة بعد الظهر غائم مع تشكل ضباب، وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانًا وتتساقط الثلوج على الـ٢١٠٠ متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
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