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طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-07 | 02:25
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طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
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طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل

كتل هوائية بادرة قليلًا ورطبة ستبدأ بالتاثير على لبنان بعد ظهر اليوم الاحد وتستمر لغاية يوم الخميس المقبل تؤدي الى طقس غير مستقر مع امطار رعدية تشتد احيانًا خاصة بعد ظهر الاثنين والثلاثاء، وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٢ بقاعًا وبين ٨ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا يتحول الى غائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار محلية إلى شاملة بعد الظهر
- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الإثنين: غير مستقر خاصة بعد الظهر، غائم مع تشكل ضباب، وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانًا (احتمال تساقط برد) وتتساقط الثلوج على الـ٢٢٠٠ متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الثلاثاء: غير مستقر، غائم مع تشكل ضباب، وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة احيانًا (احتمال تساقط برد) وتتساقط الثلوج على الـ٢٢٠٠ متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و٢٠ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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