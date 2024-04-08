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كتل هوائية بادرة تؤثر على لبنان...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-04-08 | 02:41
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كتل هوائية بادرة تؤثر على لبنان...
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
تؤثر على لبنان كتل هوائية بادرة قليلاً ورطبة ويشتد تأثيرها بعد ظهر اليوم وتستمر لغاية يوم الخميس المقبل. وتؤدي هذه الكتل هوائية البادرة الى طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية تشتد أحياناً وتساقط الثلوج على الجبال العالية.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار متفرقة غزيرة في بعض المناطق وثلوج على الـ٢٢٠٠ متر (احتمال تساقط البرد)
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا (احتمال تساقط البرد) وتساقط ثلوج على الـ٢٢٠٠ متر. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غير مستقر غائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار متفرقة وتساقط ثلوج على الـ٢٢٠٠ متر. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
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طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
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