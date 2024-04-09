طقس غير مستقرّ حتى يوم الخميس..

تسيطر على لبنان كتل هوائية بادرة قليلاً ورطبة، وتستمر لغاية يوم الخميس المقبل، وتؤدي الى طقس غير مستقر مع امطار رعدية تشتد احياناً وتنحسر احياناً اخرى، وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



-الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢١ ساحلا وبين ٤ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة غزيرة في بعض المناطق وثلوج على ٢٢٠٠ متر مع احتمال تساقط برد

- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٧٩ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.





-الاربعاء: غير مستقر غائم مع تشكل ضباب وتتساقط امطار رعدية متفرقة وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



-الخميس: غير مستقر غائم مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية احياناً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س