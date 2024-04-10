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كتل هوائية بادرة تستمر لغاية يوم الجمعة المقبل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-10 | 04:00
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كتل هوائية بادرة تستمر لغاية يوم الجمعة المقبل
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كتل هوائية بادرة تستمر لغاية يوم الجمعة المقبل


تؤثر كتل هوائية بادرة قليلاً ورطبة على لبنان وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبل وتؤدي الى طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة تشتد احياناً وتنحسر احياناً اخرى وتتساقط ثلوج على الجبال العالية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على ال ١٠٠٠ متر
- الجوّ : غائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة غزيرة في بعض المناطق وبعد الظهر وثلوج على ٢٢٠٠ متر (احتمال تساقط برد)
- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٧٩ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس  : متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية خفيفة  والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الجمعة : متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب  وتتساقط امطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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