طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار يهيمن على لبنان

يهيمن طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار المحلية خصوصًا جبلًا.



وتترافق مع استقرار نسبي في درجات الحرارة وجو غائم جزئيًا، إلى غائم مع ضباب على المرتفعات.



وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٢ بقاعًا وبين ٩ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب وتتساقط أمطار محلية غير شاملة.

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



السبت

متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية غير شاملة خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢٠ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الأحد

متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية غير شاملة خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ٢٠ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.