الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس الجاف والمستقر يعود الثلاثاء... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-04-14 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس الجاف والمستقر يعود الثلاثاء... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
ما زالت الكتل الهوائية الرطبة تتمركز فوق منطقتنا وتؤدي الى طقس متقلب بين الصحو وتساقط أمطار محلية تتركز خصوصا جبلا وبعد الظهر وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وجو غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.
يذكر أن الطقس الجاف والمستقر يعود بعد غد الثلاثاء مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية منتصف الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٤ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب وتساقط أمطار محلية غير شاملة
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس متقلب وغائم جزئيا مع تشكل ضباب وتساقط أمطار محلية غير شاملة وخفيفة، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٥ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الثلاثاء:
الطقس مستقر ودافئ ومشمس ودرجات الحرارة ترتفع بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٨ درجة ساحلا، وبين ٩ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
طقس
لبنان
الحرارة
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-03-28
طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة
حال الطقس
2024-03-28
طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-04-13
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
حال الطقس
2024-04-13
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
0
حال الطقس
2024-04-12
طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار يهيمن على لبنان
حال الطقس
2024-04-12
طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار يهيمن على لبنان
0
حال الطقس
2024-04-03
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
حال الطقس
2024-04-03
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-13
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
حال الطقس
2024-04-13
بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"
0
حال الطقس
2024-04-12
طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار يهيمن على لبنان
حال الطقس
2024-04-12
طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار يهيمن على لبنان
0
حال الطقس
2024-04-11
الطقس المتقلب بين الصحو والامطار المحلية مستمر...
حال الطقس
2024-04-11
الطقس المتقلب بين الصحو والامطار المحلية مستمر...
0
حال الطقس
2024-04-10
كتل هوائية بادرة تستمر لغاية يوم الجمعة المقبل
حال الطقس
2024-04-10
كتل هوائية بادرة تستمر لغاية يوم الجمعة المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:26
الجيش الإسرائيلي: إيران أقدمت على فعل في غاية الخطورة يدفع المنطقة نحو التصعيد
آخر الأخبار
00:26
الجيش الإسرائيلي: إيران أقدمت على فعل في غاية الخطورة يدفع المنطقة نحو التصعيد
0
أخبار دولية
01:12
بوريل: الاتحاد الاوروبي "يدين بشدة" الهجوم الإيراني على إسرائيل
أخبار دولية
01:12
بوريل: الاتحاد الاوروبي "يدين بشدة" الهجوم الإيراني على إسرائيل
0
أخبار دولية
01:21
مجلس النواب الأميركي سيدرس تشريعا لدعم إسرائيل
أخبار دولية
01:21
مجلس النواب الأميركي سيدرس تشريعا لدعم إسرائيل
0
آخر الأخبار
19:31
الصواريخ والمسيّرات الإيرانية في أجواء اسرائيل والضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى (فيديوهات)
آخر الأخبار
19:31
الصواريخ والمسيّرات الإيرانية في أجواء اسرائيل والضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى (فيديوهات)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:22
كيف يبدو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي؟
أخبار لبنان
04:22
كيف يبدو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي؟
0
أخبار دولية
02:41
مقاطع مصورة تظهر سقوط عدد من الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية
أخبار دولية
02:41
مقاطع مصورة تظهر سقوط عدد من الصواريخ على الأراضي الاسرائيلية
0
أخبار لبنان
02:39
مطار رفيق الحريري الدولي شهد زحمة في قاعة المغادرة
أخبار لبنان
02:39
مطار رفيق الحريري الدولي شهد زحمة في قاعة المغادرة
0
أخبار دولية
02:37
بعد الهجوم الايراني على اسرائيل... الايرانيون احتفلوا في ساحة فلسطين في وسط العاصمة طهران
أخبار دولية
02:37
بعد الهجوم الايراني على اسرائيل... الايرانيون احتفلوا في ساحة فلسطين في وسط العاصمة طهران
0
أخبار لبنان
02:23
المقاومة الإسلامية تستهدف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل
أخبار لبنان
02:23
المقاومة الإسلامية تستهدف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل
0
خبر عاجل
00:42
إسرائيل: أسقطنا 99% من 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران
خبر عاجل
00:42
إسرائيل: أسقطنا 99% من 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران
0
أخبار دولية
00:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: المواجهة لم تنته بعد
أخبار دولية
00:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: المواجهة لم تنته بعد
0
أخبار دولية
17:01
الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق
أخبار دولية
17:01
الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق
0
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
أخبار دولية
16:26
فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:13
الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
خبر عاجل
16:13
الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
2
خبر عاجل
18:54
اعتراض صواريخ في الاجواء اللبنانية (فيديوهات)
خبر عاجل
18:54
اعتراض صواريخ في الاجواء اللبنانية (فيديوهات)
3
خبر عاجل
15:54
إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
خبر عاجل
15:54
إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات
4
خبر عاجل
17:13
وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
خبر عاجل
17:13
وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد
5
خبر عاجل
20:07
ادرعي: تم اعتراض معظم الصواريخ خارج حدود إسرائيل بينما سقط عدد محدود داخل أراضينا وهناك تقارير عن اصابة طفلة واحدة وإصابة قاعدة الجيش في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية
خبر عاجل
20:07
ادرعي: تم اعتراض معظم الصواريخ خارج حدود إسرائيل بينما سقط عدد محدود داخل أراضينا وهناك تقارير عن اصابة طفلة واحدة وإصابة قاعدة الجيش في الجنوب أسفرت عن أضرار طفيفة في بنية تحتية
6
خبر عاجل
18:24
البعثة الايرانية في الامم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا لكن إذا ارتكبت اسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر خطورة بكثير وهذا صراع بين إيران وإسرائيل ويجب على أميركا أن تبقى بعيدا
خبر عاجل
18:24
البعثة الايرانية في الامم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا لكن إذا ارتكبت اسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر خطورة بكثير وهذا صراع بين إيران وإسرائيل ويجب على أميركا أن تبقى بعيدا
7
أخبار لبنان
19:19
بيان لشركة طيران الشرق الأوسط تعلن فيه تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح يوم الأحد
أخبار لبنان
19:19
بيان لشركة طيران الشرق الأوسط تعلن فيه تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح يوم الأحد
8
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
خبر عاجل
05:55
إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More