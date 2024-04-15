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كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-04-15 | 01:14
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كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
ما زالت الكتل الهوائية الرطبة تتمركز فوق منطقتنا وتؤدي الى طقس متقلب بين الصحو وأمطار محلية تتركز خصوصا جبلاً وشرقاً وبعد الظهر وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وجو غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.
وتبدأ كتل حارة بالتأثير على لبنان مع عودة الطقس الجاف والمستقر غدا الثلاثاء، وارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية منتصف الأسبوع.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب وتساقط أمطار محلية غير شاملة
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الإنقشاع: جيد يسوء جبلاً
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
طقس مستقر ودافئ ومشمس ودرجات الحرارة ترتفع بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
طقس مستقر ودافئ ومشمس ودرجات الحرارة ترتفع بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١١ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية معتدلة أحياناً وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
*
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الطقس الجاف والمستقر يعود الثلاثاء... استعدوا لحرارة "ثلاثينية"
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