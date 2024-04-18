الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

تؤثر كتل هوائية حارة وجافة على لبنان اليوم ايضًا بطقس جاف ومستقر والحرارة ثلاثينية قبل ان تنحسر هذه الكتل مساءً ويعود الطقس الى طبيعته مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة مع احتمال كتل حارة اخرى منتصف الاسبوع القادم والحرارة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٣١ بقاعًا وبين ١٥ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب ومغبر قليلًا يتكدس السحب ويتشكل الضباب مساءً

- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية نشطة نهارًا وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٢٠ و٦٠٪؜ ترتفع مساءً

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : طقس متقلب غائم جزئيًا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي موحل والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



السبت: طقس مستقر مشمس غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ ساحلًا وبين ٨ و٢٣ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س