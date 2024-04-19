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الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...

حال الطقس
2024-04-19 | 00:31
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الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
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الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد مستقر ومعتدل يستمر لغاية الاثنين المقبل. ومن المتوقع ان يتعرض لبنان لكتل هوائية حارة وجافة بدءاً من الثلاثاء المقبل حيث تتخطى الحرارة عتبة الثلاثين درجة.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي موحل
- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كن/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜ ترتفع مساء 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

-السبت: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

-الاحد: مستقر غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي موحل والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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