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كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-20 | 02:03
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كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
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كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...

لا يزال يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد مستقر ومعتدل يستمر لغاية الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لكتل هوائية حارة وجافة اعتباراً من الثلاثاء المقبل، تشتد الاربعاء والخميس حيث تتخطى الحرارة عتبة الثلاثين درجة.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية
- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪؜ ترتفع مساء 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

-الاحد : مستقر نسبياً غائم جزئياً مع تشكل للضباب واحتمال رذاذ او أمطار محلية خفيفة صباحاً. الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

-الاثنين: مستقر مشمس والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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الثلاثاء...

الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
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