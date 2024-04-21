الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس

حال الطقس
2024-04-21 | 02:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس

ما زال طقس ربيعي معتاد مستقر ومعتدل يؤثر على لبنان اليوم ليبدأ بالانكفاء غدًا... ويتعرض لبنان تدريجيًا لكتل هوائية حارة وجافة بدءاً من الثلاثاء المقبل تشتد الاربعاء والخميس خاصة جنوب البلاد حيث تتخطى الحرارة عتبة الثلاثين درجة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئيًا بسحب عالية
- الرياح: شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠٪؜ ترتفع مساءً 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الإثنين: مستقر مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر مشمس ودافىء جدًا والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٣٢ بقاعًا وبين ١٣ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

تتخطى

الـ30

درجة...

تفاصيل

الطقس

كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-16

استقرار بالطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ30 درجة

LBCI
حال الطقس
2024-04-19

الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...

LBCI
حال الطقس
2024-04-17

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟

LBCI
حال الطقس
2024-04-15

كتل حارة بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-20

كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...

LBCI
حال الطقس
2024-04-19

الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...

LBCI
حال الطقس
2024-04-18

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
حال الطقس
2024-04-17

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

عقيص للـLBCI: السلاح غير الشرعي استعمل مرات عديدة في الداخل اللبناني كما استعمل في السياسة ووُجّه للتعطيل وفُعّل للسيطرة على مناطق واخراجها من نطاق الدولة وحتى ان لم يتم استخدامه بالمباشر

LBCI
خبر عاجل
2024-04-15

وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤

LBCI
منوعات
2024-04-19

شابة أنفقت مبلغًا ضخمًا لإقامة حفل زفاف "خيالي"... النتيجة كانت كارثية والأسباب غريبة!

LBCI
فنّ
2024-03-22

بدأ العدّ العكسي... سارة ابي كنعان تستعد للزواج من وسام فارس في هذا التاريخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

النافعة في جونيه تفتح أبوابها قريباً جداً ... وهذا ما عليكم معرفته عن آلية عودة العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـwheels قصةُ تحدّ لا تنتهي... كرسي متحرك تحول الى قصة إلهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

BIPOD في نسخته الـ ٢٠: مهرجان جعل من بيروت محطة دولية للرقص المعاصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الالغام في لبنان خطر قائم والتخلص منه يحتاج الى تمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أميركا خائفة من الصناعة الصينية في مجال الطاقة الخضراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في قرى الحدود الجنوبية فواتير الهاتف والكهرباء تنتظر الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد العاصفة في دبي... مبادرات رسمية وخاصة تعيد الحياة للإمارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وزارة الطاقة تطالب توتال بتقرير الحفر في البلوك رقم ٩

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:00

"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!

LBCI
أمن وقضاء
04:05

جريمة مروّعة في صيدا... قتل زوجته بطلقين نارييَن وقطّعها بمنشارٍ كهربائي ودفنها في حديقة المنزل

LBCI
منوعات
14:43

أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)

LBCI
فنّ
15:58

نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:00

مصادر "أمل" و"حزب الله" عن بيان بلدية الغبيري: تضمن مبالغات لا مبرر لها (الأنباء الكويتية)

LBCI
منوعات
12:00

آخر تطورات حالة كيت ميدلتون الصحية... هذا ما كشفه خبير ملكي

LBCI
أخبار لبنان
04:48

بلدية الغبيري: تداركنا الانجرار وراء فتنة كان يراد منها إعادة عقارب الساعة سنوات إلى الوراء

LBCI
اخبار البرامج
14:31

"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More