الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس

ما زال طقس ربيعي معتاد مستقر ومعتدل يؤثر على لبنان اليوم ليبدأ بالانكفاء غدًا... ويتعرض لبنان تدريجيًا لكتل هوائية حارة وجافة بدءاً من الثلاثاء المقبل تشتد الاربعاء والخميس خاصة جنوب البلاد حيث تتخطى الحرارة عتبة الثلاثين درجة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس الى غائم جزئيًا بسحب عالية

- الرياح: شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٠٪؜ ترتفع مساءً

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الإثنين: مستقر مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و٢١ بقاعًا وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: مستقر مشمس ودافىء جدًا والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٣٢ بقاعًا وبين ١٣ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س