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الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-22 | 02:42
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الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
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الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد، يتعرض تدريجياً بكتل هوائية حارة، جافة ومغبرة، بدءاً من غد الثلاثاء.

وتشتد الكتل الحارة يومي الاربعاء والخميس، حيث تتخطى درجات الحرارة عتبة الـ ٣٥ درجة في بعض المناطق خصوصا الجنوبية منها وفي الداخل الجنوبي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : مشمس اجمالاً
- الرياح : شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜ وترتفع مساء 
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر مشمس ودافئ جدا والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: طقس مستقر مشمس وحار جدا والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٦ ساحلا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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كتل حارة

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طقس لبنان

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