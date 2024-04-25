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درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-25 | 01:05
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درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل
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درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل

ترتفع درجات الحرارة، اليوم، لتتخطى عتبة الـ٣٥ درجة، في بعض المناطق، خصوصًا الجنوبية.

وتقترب من عتبة الـ٤٠ درجة في الداخل الجنوبيّ وأقصى الشمال، قبل أن تعود وتضعف هذه الكتل بدءًا من الجمعة.

ويعود تساقط الامطار مطلع الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٧ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مغبر حار جدًا وغائم بسحب عالية
- الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية 
 وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٢٠ و ٦٠ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: متوسطة بفعل الغبار
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الجمعة:
مستقر وغائم ومغبر ويتشكل الضباب بعد الظهر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

السبت:
مستقر وغائم ومغبر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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