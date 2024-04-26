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طقس متقلب ومغبر... واحتمال أمطار
حال الطقس
2024-04-26 | 01:46
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طقس متقلب ومغبر... واحتمال أمطار
بدأت الكتل الحارة بالانكفاء التدريجي فجر اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود حول معدلاتها غدًا مع طقس متقلب ومغبر واحتمال امطار محلية رعدية فيما يتأثر لبنان يوم الاثنين بمنخفض جوي ماطر ويستمر عدة ايام.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مغبر وغائم بسحب عالية واحتمال امطار محلية غير شاملة موحلة بعد الظهر
- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و٧٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: متوسط بفعل الغبار
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت : مستقر وغائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الاحد: مستقر غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
متقلب
ومغبر...
واحتمال
أمطار
درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل
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