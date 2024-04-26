الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس متقلب ومغبر... واحتمال أمطار

حال الطقس
2024-04-26 | 01:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس متقلب ومغبر... واحتمال أمطار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس متقلب ومغبر... واحتمال أمطار

بدأت الكتل الحارة بالانكفاء التدريجي فجر اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود حول معدلاتها غدًا مع طقس متقلب ومغبر واحتمال امطار محلية رعدية فيما يتأثر لبنان يوم الاثنين بمنخفض جوي ماطر ويستمر عدة ايام.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مغبر وغائم بسحب عالية واحتمال امطار محلية غير شاملة موحلة بعد الظهر
- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و٧٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: متوسط بفعل الغبار
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت : مستقر وغائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س 

الاحد: مستقر غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

متقلب

ومغبر...

واحتمال

أمطار

درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-12

طقس متقلب بين الصحو وتساقط الأمطار يهيمن على لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:00

مقتل 155 شخصا في تنزانيا إثر أمطار غزيرة "مرتبطة بظاهرة إل نينيو"

LBCI
أخبار دولية
2024-04-22

مصرف الإمارات المركزي: يمكن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر للعملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة

LBCI
أخبار دولية
2024-04-22

مقتل أربعة أشخاص في الصين بسبب الأمطار الغزيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-25

درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل

LBCI
حال الطقس
2024-04-24

كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
حال الطقس
2024-04-23

الحرارة تتخطى عتبة الـ35 درجة..

LBCI
حال الطقس
2024-04-22

الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ ...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:20

شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بعد اعتقال متظاهرين مناهضين لحرب غزة

LBCI
صحف اليوم
00:08

هل يعدل الحلبي جدول الإمتحانات الرسمية؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 26/04/2024

LBCI
أخبار دولية
06:54

توقيف شخصين في روسيا بتهمة التخطيط لمهاجمة مواقع أمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:39

أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:41

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
14:18

ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟

LBCI
منوعات
09:14

بعد بقائها عزباء لـ6 أعوام... أربعينية تروي قصتها: "لهذه الأسباب لا يجرؤ الرجال على مواعدتي"!

LBCI
اقتصاد
02:03

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:48

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
أخبار لبنان
11:22

بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
12:45

ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
17:32

استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More