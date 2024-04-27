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طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل

حال الطقس
2024-04-27 | 01:10
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طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل
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طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل

يسيطر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية تتركز خاصة على الجبال وفي الداخل، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض وتكون الاجواء مغبرّة، مع تشكّلٍ للضباب على الجبال.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
 
السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : وغائم ومغبر مع تشكل ضباب واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة بعد الظهر
- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : متوسط يسوء احياناً بفعل السحب المنخفضة والغبار
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الأحد: غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س 

الاثنين: غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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