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طقس مغبر ومتقلب... امطار موحلة وتساقط للبرد
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-04-28 | 02:05
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طقس مغبر ومتقلب... امطار موحلة وتساقط للبرد
طقس مغبر ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية عموما وتتركز خصوصاً على الجبال وفي الداخل اللبناني وتستمر لغاية يوم الخميس فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٥ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر
- الجوّ : غائم ومغبر مع تشكل ضباب واحتمال امطار محلية غير شاملة موحلة بعد الظهر
- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
تنشط احياناً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : متوسطة تسوء احياناً بفعل السحب المنخفضة والغبار
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٥ ساحلا وبين ١٥ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الثلاثاء: غائم ومغبر مع امطار رعدية تشتد في بعض المناطق مع خطر تساقط حبات البرد والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٥ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
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