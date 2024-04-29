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طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية لغاية الجمعة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-04-29 | 02:03
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طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية لغاية الجمعة
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طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية لغاية الجمعة

يتقلّب طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية وتتركز خصوصًا، على الجبال وفي الداخل اللبنانيّ.

ويستمر التقلّب لغاية الجمعة، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٩ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: وغائم ومغبر مع تشكل ضباب واحتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة موحلة بعد الظهر
- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.تنشط احيانًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: متوسطة تسوء أحيانًا بفعل السحب المنخفضة والغبار
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:
غائم ومغبر تتساقط أمطار رعدية تشتد أحيانًا مع احتمال تساقط برد جبلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٥ ساحلًا وبين ١٥ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 

الاربعاء:
غائم ومغبر تتساقط أمطار رعدية تشتد احيانًا مع احتمال تساقط برد جبلًا والحرارة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٢٥ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية تنشط احيانًا نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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