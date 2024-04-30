طقس مغبر وبرق ورعد واحتمال تساقط البرد

طقس مغبر ومتقلب بين الصحو والممطر يستمر لغاية الجمعة. تتركز الامطار خاصة جبلاً وفي الداخل اللبناني وتكون غزيرة احيانا مصحوبة ببرق ورعد واحتمال تساقط برد فيما الحرارة مستقرة نسبياً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٥ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر.

- الجوّ : غائم ومغبر تتساقط امطار رعدية تشتد احياناً مع احتمال تساقط برد جبلاً .

- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س وتنشط احياناً.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa .

- الانقشاع : متوسطة تسوء احياناً بفعل السحب المنخفضة والغبار.

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم ومغبر تتساقط امطار رعدية تشتد احياناً مع احتمال تساقط برد جبلاً والحرارة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٥ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية تنشط احياناً نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



الخميس: غائم ومغبر تتساقط امطار محلية والحرارة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٥ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية تنشط احياناً نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س