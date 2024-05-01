الطقس المتقلب بين الصحو والمطر مستمر...

يستمر الطقس المغبر والمتقلب بين الصحو والممطر مسيطرًا على لبنان اليوم وغدًا، وتتركز الامطار خصوصًا فوق الجبال وفي الداخل، وتكون غزيرة احيانًا مصحوبة ببرق ورعد، واحتمال تساقط برد اليوم، فيما الحرارة مستقرة نسبيًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٥ ساحلًا وبين ١٥ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم ومغبر تتساقط امطار رعدية تشتد احيانًا مع احتمال تساقط برد جبلًا

- الرياح: شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س تنشط احيانًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: متوسطة تسوء احيانًا بفعل السحب المنخفضة والغبار

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: غائم مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٥ و٢٥ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية تنشط احيانًا نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الجمعة: غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٥ و٢٥ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية قوية نهارًا خاصة شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س