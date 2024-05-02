لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

يستمر الطقس المغبر قليلاً والمتقلب بين الصحو والممطر بالتأثير على لبنان اليوم، وتتركز الأمطار خصوصا فوق الجبال وفي الداخل وتنحسر يومي الجمعة والسبت، فيما درجات الحرارة مستقرة نسبياً.



ويتأثر لبنان بمنخفض جوي جديد ظهر الأحد ويحمل معه أمطارا وثلوجا على الجبال العالية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٥ درجة ساحلا، وبين ١٥ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم ومغبر وتتساقط أمطار محلية خفيفة

- الرياح: شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الإنقشاع: متوسطة تسوء أحياناً بفعل السحب المنخفضة والغبار

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٥ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية قوية خصوصا في الشمال نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.



السبت: الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٥ و٢٥ درجة بقاعا، بين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية قوية خصوصا في الشمال نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.