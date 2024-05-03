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منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-05-03 | 02:56
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منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
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منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

يؤثر على لبنان استقرار جوي نسبي اليوم وغداً، وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبياً. ويتأثر لبنان من جديد بمنخفض جوي تدريجياً الأحد يحمل معه أمطارا تشتد أحياناً مع ثلوج على الجبال العالية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٥ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٣ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي
- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وتكون قوية شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الإنقشاع: جيد ويسوء أحياناً بفعل السحب المنخفضة
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية تنشط أحيانا وتكون قوية شمالا نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س.

الأحد: الطقس يتحول الى غير مستقر وممطر وتشتد الأمطار أحيانا مساءً مع برق ورعد، فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٢٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية تنشط أحيانا وتكون قوية شمالا في النهار وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س.

الإثنين: يستمر الطقس غير المستقر والممطر وتشتد الأمطار أحيانا باكراً مع برق ورعد، فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٢٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية تنشط أحيانا وتكون قوية شمالا في النهار وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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