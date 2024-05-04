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منخفض جوي جديد...

حال الطقس
2024-05-04 | 02:23
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منخفض جوي جديد...
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منخفض جوي جديد...

 يؤثر استقرار نسبي على لبنان اليوم فيما الحرارة تبقى مستقرة نسبياً. يتأثر لبنان من جديد بمنخفض جوي تدريجياً غدا الاحد يحمل معه الامطار التي تشتد احياناً مع الثلوج على الجبال العالية.

في تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٥ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٣ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر
- الجوّ : غائم جزئيا واحتمال رذاذ محلي.
- الرياح : جنوبية غربية تنشط احيانا وتمون قوية بعد شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد تسوء احياناً بفعل السحب المنخفضة
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
 
الاحد  : يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غير مستقر وممطر تشتد الامطار احيانا مساءً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر، تدني بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية تنشط احيانا وتكون قوية شمالا نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠كم/س

الاثنين: يستمر الطقس الى غير مستقر وممطر تشتد الامطار احيانا باكراً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية تنشط احيانا وتكون قوية شمالا نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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