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منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟
حال الطقس
2024-05-05 | 01:50
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منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟
يتأثر لبنان تدريجياً اليوم بمنخفض جوي مصدره تركيا، هذا المنخفض يحمل معه الامطار التي تكون غزيرة احياناً خصوصاً ساحلا وفي المحيط بين بعد ظهر اليوم وقبل ظهر الغد (تشكل سيول محلية) مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط حبات البرد وثلوج على الجبال العالية ٢١٠٠متر وما فوق. يستقر الطقس قبل ظهر الثلاثاء ولعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠
- الجوّ : يتحول غائم وممطر مع برق ورعد
- الرياح : جنوبية غربية قوية جبلاً شمالاً وفي الداخل وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : سيئ بفعل السحب المنخفضة والضباب جبلاً
- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: يستمر الطقس غير مستقر وممطر تشتد الامطار احيانا قبل الظهر مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢١٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س
الثلاثاء: غائم جزئياً مع احتمال بعض الامطار المحلية صباحاً ثم يستقر الطقس تدريجياً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
*
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