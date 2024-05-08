الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..

حال الطقس
2024-05-08 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..

تسيطر على لبنان أجواء مستقرّة في الايام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتلامس الـ33 درجة جنوبًا يومي الخميس والجمعة، نتيجة تدفق تيارات شرقية حارة فوق منطقتنا، ليعود الطقس ويتقلّب يوم الاحد والاثنين، مع امطار محلية غير شاملة.


اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : مشمس
- الرياح : شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٩ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.


الخميس : غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٣٠ ساحلا (جنوباً) وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا احياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة  : حار غائم جزئيا بسحب عالية ومغبر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٥ ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا احياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الطقس

والحرارة

تُلامس

الـ33

جنوبًا..

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-16

استقرار بالطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ30 درجة

LBCI
حال الطقس
2024-05-06

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
حال الطقس
2024-04-23

الحرارة تتخطى عتبة الـ35 درجة..

LBCI
حال الطقس
2024-04-21

الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-05-07

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
حال الطقس
2024-05-06

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
حال الطقس
2024-05-05

منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟

LBCI
حال الطقس
2024-05-04

منخفض جوي جديد...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
00:42

استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-06

مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024

LBCI
أمن وقضاء
02:21

عصابة نفّذت مئات عمليات السلب... كمين محكم أوقع بالرأس المدبّر

LBCI
منوعات
2024-02-28

"امتيازات ذكورية"... زاد احترام الناس له عندما أصبح ذكرا: هذا ما كشفه رجل متحول جنسيا!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:27

"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)

LBCI
منوعات
15:00

بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!

LBCI
موضة وجمال
09:13

إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة

LBCI
امن وقضاء
02:45

بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح

LBCI
موضة وجمال
09:46

ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)

LBCI
موضة وجمال
10:49

إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More