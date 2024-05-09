الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-05-09 | 00:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر حالياً على لبنان استقرار جوي ويستمر لغاية السبت، ويترافق اليوم وغدا مع تدفق كتل حارة من فوق شمال شرق أفريقيا تؤدي الى رياح شرقية دافئة ومغبرة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق المعدلات اليوم الخميس والجمعة حيث تتعدى الحرارة عتبة الـ٣٣ درجة جنوباً. 

من جهة أخرى، يؤثر طقس متقلب على لبنان يومي الأحد والاثنين مع تساقط أمطار محلية غير شاملة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٣٠ درجة ساحلا (جنوباً)، وبين ١١ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس يتخلله سحب عالية
- الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية غربية قوية جبلاً وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٢٠ و٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس حار وغائم جزئيا بسحب عالية ومغبر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٤ درجة ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية قوية أحياناً على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.

السبت: الطقس مستقر وغائم جزئيا ويتشكل الضباب عصراً. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ درجة ساحلا (جنوباً)، بين ٩ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا على الجبال وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

لبنان

طقس

الحرارة

استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-28

طقس لبنان... إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-05-08

استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..

LBCI
حال الطقس
2024-05-02

لبنان يتأثر بمنخفض جوي الأحد... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-04-29

طقس لبنان بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية لغاية الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-05-08

استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..

LBCI
حال الطقس
2024-05-07

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
حال الطقس
2024-05-06

بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ٣٥ درجة!

LBCI
حال الطقس
2024-05-05

منخفض جوي بدءاً من بعد ظهر اليوم... هل يعود مشهد السيول؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:15

اقتباس جديد من فيلم "إيمانويل" الإباحي أخرجته أودري ديوان يفتتح مهرجان سان سيباستيان!

LBCI
منوعات
2024-03-27

جريمة تقشعر لها الأبدان...طفل رضيع يقع ضحيّة والديه المدمنين!

LBCI
فنّ
2024-01-13

صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات

LBCI
منوعات
2024-05-07

بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:50

وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟

LBCI
أخبار لبنان
13:45

الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:03

تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!

LBCI
آخر الأخبار
04:21

معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة

LBCI
أخبار لبنان
05:40

بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..

LBCI
فنّ
10:13

أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
منوعات
15:50

بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:48

شخص مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
امن وقضاء
07:47

معلومات الـLBCI: نقابة المحامين في الشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More