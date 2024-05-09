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استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-09 | 00:48
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استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يؤثر حالياً على لبنان استقرار جوي ويستمر لغاية السبت، ويترافق اليوم وغدا مع تدفق كتل حارة من فوق شمال شرق أفريقيا تؤدي الى رياح شرقية دافئة ومغبرة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق المعدلات اليوم الخميس والجمعة حيث تتعدى الحرارة عتبة الـ٣٣ درجة جنوباً.
من جهة أخرى، يؤثر طقس متقلب على لبنان يومي الأحد والاثنين مع تساقط أمطار محلية غير شاملة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٣٠ درجة ساحلا (جنوباً)، وبين ١١ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس يتخلله سحب عالية
- الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية غربية قوية جبلاً وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٢٠ و٦٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس حار وغائم جزئيا بسحب عالية ومغبر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٤ درجة ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية قوية أحياناً على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.
السبت:
الطقس مستقر وغائم جزئيا ويتشكل الضباب عصراً. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ درجة ساحلا (جنوباً)، بين ٩ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا على الجبال وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.
*
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