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إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-10 | 01:38
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إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
يتأثّر لبنان بتدفق كتل حارة من فوق شمال شرق افريقيا، تؤدّي إلى رياح شرقية دافئة وارتفاع إضافيّ في درجات الحرارة، لتصبح فوق المعدلات.
وتتعدى الحرارة عتبة الـ٣٣ درجة جنوبًا.
ويؤدّي منخفض جويّ إلى طقس متقلّب، الأحد وغير مستقر الإثنين.
وفي تفاصيل طقس
اليوم
والأيّام المقبلة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٣٤ درجة ساحلًا (جنوبًا) وبين ١٢ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مغبر يتخلله سحب عالية
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية قوية جبلًا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٢٠ و ٦٠ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
السبت
:
غائم جزئيًّا ويتشكل الضباب عصرًا، احتمال خفيف لتساقط زخات مطر على الجبال العالية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٦ بقاعًا وبين ١١ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصًا جبلًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.
الاحد
:
غائم جزئيًّا ويتشكّل الضباب واحتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٩ بقاعًا وبين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصًا جبلًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.
*
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الأحد
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
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