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الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-11 | 01:40
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الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
تنحسر اليوم الكتل الحارة لتعود درجات الحرارة الى الانخفاض مع ارتفاع الرطوبة. أما الجو فيبقى مغبرا قليلا اليوم وينكفئ الإثنين.
وتؤدي كتل هوائية رطبة فوق تركيا الى طقس متقلب الأحد وغير مستقر الاثنين مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غائم جزئيا ويتشكل الضباب عصراً مع احتمال خفيف لزخات مطر على الجبال العالية
- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: متوسط
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس غائم جزئيا الى غائم ويتشكل الضباب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلا، وبين ٨ و١٩ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غائم ويتشكل الضباب وتتساقط أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق (سيول محلية) خصوصا ساحلا وفي المحيط مع خطر تساقط حبات البرد. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٨ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س.
*
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