الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-14 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...
بدأت الكتل الهوائية الرطبة بالانكفاء، وسيميل الطقس الى الاستقرار النسبي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وبقاء فرص ضئيلة لتساقط رذاذ او مطر محلي جبلاً اليوم وغدا.
ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا اعتباراً من يوم الجمعة لتصبح ثلاثينية السبت ولايام عديدة.
تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غائم جزئياً ويتشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او مطر خفيف ومحلي
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة خاصة جبلاً شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب واحتمال ضئيل لامطار خفيفة ومحلية خاصة شمالاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: مشمس والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٧ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
الارتفاع
التدريجي
اعتباراً
التاريخ...
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-19
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
حال الطقس
2024-04-19
الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...
0
حال الطقس
2024-05-13
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-05-13
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-05-10
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
حال الطقس
2024-05-10
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
0
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-05-13
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-05-13
انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-05-12
أمطار تشتد غدا الاثنين
حال الطقس
2024-05-12
أمطار تشتد غدا الاثنين
0
حال الطقس
2024-05-11
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
حال الطقس
2024-05-11
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
0
حال الطقس
2024-05-10
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
حال الطقس
2024-05-10
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-05-07
حقائب اليد الفاخرة... كيف تحولت إلى أكسسوارات مرغوبة جداً في سنوات قليلة؟
موضة وجمال
2024-05-07
حقائب اليد الفاخرة... كيف تحولت إلى أكسسوارات مرغوبة جداً في سنوات قليلة؟
0
أخبار دولية
06:24
أوكرانيا تستبدل قائدًا عسكريًا مسؤولًا عن خط المواجهة في خاركيف خلال الهجوم الروسي
أخبار دولية
06:24
أوكرانيا تستبدل قائدًا عسكريًا مسؤولًا عن خط المواجهة في خاركيف خلال الهجوم الروسي
0
فنّ
03:17
ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟
فنّ
03:17
ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟
0
حال الطقس
2024-05-11
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
حال الطقس
2024-05-11
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
تقارير نشرة الاخبار
13:52
التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
2
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
3
فنّ
05:07
انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"
فنّ
05:07
انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"
4
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
خبر عاجل
11:43
نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة
5
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
منوعات
16:45
اغتصاب جماعي لمراهقة في هذا البلد... والرأس المدبّر حبيبها!
6
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
منوعات
16:10
لليلة الثالثة على التوالي... استمرار عاصفة شمسية "تاريخية": أضواء زرقاء وبرتقالية ووردية في السماء! (فيديو)
7
منوعات
04:30
تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)
منوعات
04:30
تحت الغطاء على متن احدى الطائرات... ما فعله هذا الثنائي أمام الركاب والأطفال بذيء وصادم! (فيديو)
8
صحة وتغذية
06:12
ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟
صحة وتغذية
06:12
ما هي أفضل فاكهة يمكن تناولها للحفاظ على صحة القلب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More