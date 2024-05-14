الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتباراً من هذا التاريخ...

بدأت الكتل الهوائية الرطبة بالانكفاء، وسيميل الطقس الى الاستقرار النسبي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وبقاء فرص ضئيلة لتساقط رذاذ او مطر محلي جبلاً اليوم وغدا.



ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا اعتباراً من يوم الجمعة لتصبح ثلاثينية السبت ولايام عديدة.



تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم جزئياً ويتشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط رذاذ او مطر خفيف ومحلي

- الرياح: جنوبية غربية معتدلة خاصة جبلاً شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب واحتمال ضئيل لامطار خفيفة ومحلية خاصة شمالاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٦ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: مشمس والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٨ و٢٧ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.