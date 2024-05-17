ارتفاع بدرجات الحرارة واجواء مغبرة

يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان ويستمر لعدة ايام مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وتصبح حارة قليلا نهارا بدءا من غدا السبت ولعدة ايام مع اجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل دافئة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق افريقيا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر

- الجوّ : مشمس

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: يتخلل الجو سحب عالية والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الاحد: يتخلل الجو سحب عالية والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س