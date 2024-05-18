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o
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اجواء حارة ومغبرة
حال الطقس
2024-05-18 | 02:33
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اجواء حارة ومغبرة
يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان ويستمر لعدة ايام مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ايضاً وتصبح حارة قليلا مع اجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل دافئة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق افريقيا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر
- الجوّ : الجو مع سحب عالية ومغبر (احتمال ضئيل لمطر محلي على الجبال الشمالية والشرقية بعد الظهر)
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد : يتخلل الجو سحب عالية والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الاثنين : يتخلل الجو سحب عالية والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٣١ ساحلا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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ومغبرة
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