طقس مستقر كليًّا يسيطر على لبنان ويستمر في الايام المقبلة

يسيطر طقس مستقر كليًّا على لبنان ويستمر في الايام المقبلة.
وتستقر درجات الحرارة اليوم وتبقى حارة نهارًا، مع أجواء مغبرة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: يتخلل الجو سحب عالية
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين:
يتخلل الجو سحب عالية والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الثلاثاء:
مشمس والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٩ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.