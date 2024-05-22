الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...

يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. وتنكفئ الكتل الدافئة عن لبنان بدءا من يوم الجمعة لتحل مكانها تيارات معتدلة الحرارة ورطبة، تؤدي الى امطار خفيفة محلية بين بعد ظهر الجمعة ولغاية بعد ظهر السبت، وتترافق مع رياح قوية خاصة الجمعة المقبل وشمالاً.



تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: مغبر قليلاً ويتخلل الجو سحب عالية ويتشكل ضباب محلي

- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: مغبر قليلاً مشمس الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.



الجمعة: متقلب غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال امطار محلية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س (خاصة شمالاً).