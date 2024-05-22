الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-22 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...
يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. وتنكفئ الكتل الدافئة عن لبنان بدءا من يوم الجمعة لتحل مكانها تيارات معتدلة الحرارة ورطبة، تؤدي الى امطار خفيفة محلية بين بعد ظهر الجمعة ولغاية بعد ظهر السبت، وتترافق مع رياح قوية خاصة الجمعة المقبل وشمالاً.
تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مغبر قليلاً ويتخلل الجو سحب عالية ويتشكل ضباب محلي
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: مغبر قليلاً مشمس الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
الجمعة: متقلب غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال امطار محلية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س (خاصة شمالاً).
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
الدافئة
تنكفئ
لبنان
الجمعة...
درجات الحرارة فوق معدلاتها... والأجواء مغبرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-05-16
بيان مشترك عقب جولة اجتماعات سفراء دول الخماسية مع الكتل السياسية اللبنانية
أخبار لبنان
2024-05-16
بيان مشترك عقب جولة اجتماعات سفراء دول الخماسية مع الكتل السياسية اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-05-14
بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
أخبار لبنان
2024-05-14
بيان من أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان عن تسليم معاملات منجزة يوم الجمعة في 17 أيار الحالي
0
أخبار لبنان
2024-05-13
مياه لبنان الجنوبي: حملة قمع مخالفات وازالة تعديات في الغازية بدءا من 20 أيار
أخبار لبنان
2024-05-13
مياه لبنان الجنوبي: حملة قمع مخالفات وازالة تعديات في الغازية بدءا من 20 أيار
0
أخبار لبنان
2024-05-09
مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح
أخبار لبنان
2024-05-09
مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-05-21
درجات الحرارة فوق معدلاتها... والأجواء مغبرة
حال الطقس
2024-05-21
درجات الحرارة فوق معدلاتها... والأجواء مغبرة
0
حال الطقس
2024-05-20
أجواء حارة فوق المعدلات ومغبرة
حال الطقس
2024-05-20
أجواء حارة فوق المعدلات ومغبرة
0
حال الطقس
2024-05-19
طقس مستقر كليًّا يسيطر على لبنان ويستمر في الايام المقبلة
حال الطقس
2024-05-19
طقس مستقر كليًّا يسيطر على لبنان ويستمر في الايام المقبلة
0
حال الطقس
2024-05-18
اجواء حارة ومغبرة
حال الطقس
2024-05-18
اجواء حارة ومغبرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-03
وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم... كم بلغ عمره؟ (صور)
منوعات
2024-04-03
وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم... كم بلغ عمره؟ (صور)
0
حال الطقس
2024-05-10
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
حال الطقس
2024-05-10
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
0
آخر الأخبار
2023-12-27
زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": اللجنة الخماسية تجتمع ومازالت تبحث في أزماتنا ولا أرى انفراجة قريبة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
2023-12-27
زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": اللجنة الخماسية تجتمع ومازالت تبحث في أزماتنا ولا أرى انفراجة قريبة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية
0
منوعات
2024-05-10
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
منوعات
2024-05-10
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عرض أزياء في السعودية شغل العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عرض أزياء في السعودية شغل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار لبنان
13:20
"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية
أخبار لبنان
13:20
"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
2
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
3
فنّ
07:25
بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا
فنّ
07:25
بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا
4
فنّ
04:21
ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)
فنّ
04:21
ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)
5
فنّ
07:36
بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"
فنّ
07:36
بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"
6
فنّ
08:00
"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات
فنّ
08:00
"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات
7
فنّ
12:25
"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة
فنّ
12:25
"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة
8
منوعات
08:08
في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)
منوعات
08:08
في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More