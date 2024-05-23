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الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-05-23 | 00:48
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الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس
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الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس

يسيطر طقس دافىء اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة على لبنان. وتنكفىء الكتل الدافئة بدءًا من يوم غد الجمعة لتحل مكانها تيارات معتدلة الحرارة ورطبة تؤدي الى امطار خفيفة محلية بين بعد ظهر يوم الجمعة ولغاية بعد ظهر السبت، وتترافق مع رياح قوية خاصة الجمعة المقبل وشمالًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مغبر قليلًا ويتخلل الجو سحب عالية ويتشكل ضباب محلي
- الرياح: غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠-٧٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال ٣٠٪؜ امطار محلية، الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س (خاصة شمالًا)

السبت: متقلب غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال ٣٠٪؜ امطار محلية لغاية بعد الظهر، الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س (خاصة شمالًا)
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...
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