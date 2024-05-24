طقس متقلّب في الـweekend

تنكفئ الكتل الدافئة عن لبنان ليؤثر طقس معتدل الحرارة ومتقلب قليلاً نتيجة منخفض جوي متمركز بعيد عن منطقتنا فوق البحر الاسود بحيث تكون فعاليته ضعيفة على البلد.



ويستمر الطقس على هذه الحالة لغاية مساء غد السبت، قبل عودة الاستقرار التام يوم الاحد، فيما تعود درجات الحرارة الى الارتفاع يوم الاثنين المقبل مع انخفاض الرطوبة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ: قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ زخات مطر خفيف ومحلي جدا

- الرياح: غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت : متقلب غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال ٣٠٪؜ امطار محلية لغاية بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س (خاصة شمالاً) تضعف مساءً.



الاحد : غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.