منخفض جويّ ضعيف الفعالية حتى المساء.. والحرارة تتخطى الـ30 درجة الاثنين

يسيطر على لبنان حاليًا منخفض جويّ ضعيف الفعالية، بطقس معتدل الحرارة ومتقلب قليلاً، ويستمر لغاية المساء، قبل عودة الاستقرار يوم غد الاحد، لتعود معه الحرارة الى الارتفاع وتتخطى 30 درجة يوم الاثنين المقبل مع كتل حارة ورياح قوية مغبرة، مع احتمال امطار شرق وشمال شرق البلاد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ : غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ زخات مطر خفيف ومحلي جدا صباحاً وقبل الظهر

- الرياح : غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.





الاحد: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين: كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان

مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر رعدي شرق البلاد والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٥ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وشرقاً ضعيفة وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠ كم/س